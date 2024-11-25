Депутат предлагает увеличить внешние заимствования на фоне падения покупательной способности доллара

16:22

Правительству Азербайджана необходимо увеличить объем внешних заимствований, учитывая дальнейшее ожидаемое снижение покупательной способности доллара США в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Гейдар Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса в рамках обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

По его словам, глобальный долг составляет 93% мирового ВВП, тогда как в Азербайджане этот показатель равен всего 7,5%. "С учетом ожидаемого ослабления покупательной способности доллара можно увеличить внешние заимствования для финансирования приоритетных и доходных проектов", - отметил он.

Асадов также предложил привлекать физических лиц к операциям по купле-продаже государственных облигаций, указав на высокую доходность на этом рынке и связанные с этим дополнительные государственные расходы.