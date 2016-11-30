Депутат: Повышение коммунальных тарифов станет дополнительной нагрузкой на население

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Повышение коммунальных тарифов станет дополнительной нагрузкой на население. Это спровоцирует рост других товаров и создаст серьезные проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2017 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента.

По его словам, коммунальные сборы едва достигали 75% и подорожание окажет негативное воздействие на этот процесс. От повышения коммунальных тарифов планируется получить дополнительный доход в размере 300 млн. манатов.

Помимо этого, депутат коснулся некоторых отрицательных моментов программы приватизации: "Только при железнодорожном ведомстве работают 3 500 врачей. Их нужно обеспечить работой или выплатить компенсацию за 3 месяца".

"Необходимо пересмотреть расходы на науку. Аудит эффективности выделенных на правоохранительные органы бюджетных средств не проводится. Необходимо сформировать механизм контроля за прозрачностью использования средств, так как на эту сферу выделяется 17% бюджета. Кроме того, мы видим рост иных расходов – в 4 раза. Это не очень положительное явление".