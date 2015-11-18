​Депутат: Объем проблемных кредитов населения страны вызывает беспокойство

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Наличие коррупции в банковском секторе Азербайджана не является тайной. Об этом заявил Report член комитета по экономической политике Милли Меджлиса, депутат Вахид Ахмедов: "Это известно всем. На сегодняшний день объем проблемных кредитов населения страны составляет 1,4 млрд. манатов. Этот вопрос очень беспокоит нас".

По его словам, вызывающим беспокойство моментом также являются высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане: "Это один из основных источников возникновения задолженностей. Известны три источника кредитования: первый - это вклады, второй - выданные Центробанком централизованные кредиты, третий формируется за счет средств, финансируемых иностранными финансовыми организациями, если банк имеет какие-либо связи с ними. Проведенные нами анализы показывают, что 70% кредитов формируют вклады населения. Как получается, что банк принимает вклады под 9-10%, а выдает кредиты под 30-35%?! Я открыто заявляю, что именно высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане стали причиной возникновения кредитной задолженности в объеме 1,4 млрд. манатов, и этот вопрос вызывает наше беспокойство", - отметил В.Ахмедов.

В.Ахмедов подчеркнул, что он предложил провести совместные обсуждения с руководителями банков на заседании в парламенте. Он также отметил, что после февральской девальвации банки столкнулись с серьезными проблемами: "Тогда некоторые банки за одну ночь потеряли 20-30 млн. манатов. Одним словом, в стране существует проблема кредитования и это известно всем. В настоящее время над этим вопросом работают, и мы постараемся снизить процентные ставки по кредитам, чтобы кредиты стали доступны для всех".