О нас

Депутат назвал текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса

Депутат назвал текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса Депутат Сиявуш Новрузов считает текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса.
Финансы
7 ноября 2024 г. 13:02
Депутат назвал текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса

Депутат Сиявуш Новрузов считает текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Текущие условия по банковским кредитам, включая сроки и высокие процентные ставки, тормозят развитие малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Новрузов предложил рассмотреть возможность открытия новых региональных и совместных с иностранными партнерами банков, что могло бы улучшить доступ к кредитованию. Депутат также назвал недостаточным число обменных пунктов в стране.

"Во время COP29 в Азербайджан прибудет около 100 тысяч человек, а на Площади фонтанов по воскресеньям работает лишь один пункт обмена валюты. То есть, тысячи человек должны стоять в очереди, чтобы обменять валюту. Открытие дополнительных обменных пунктов создаст новые рабочие места", - сказал он.

Депутат предложил, чтобы банки направляли часть своей прибыли на поддержку образования детей из малообеспеченных семей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: "Bank kreditləri sahibkarlıqla məşğul olmağa imkan vermir"

Другие новости из категории

Центробанк Азербайджана проведет в парламенте презентацию по ДКП
Центробанк Азербайджана проведет в парламенте презентацию по ДКП
7 ноября 2024 г. 13:24
Талех Кязымов: Азербайджанские банки готовы выделить значительные финансы на зеленый переход до 2030 года
Талех Кязымов: Азербайджанские банки готовы выделить значительные финансы на "зеленый переход" до 2030 года
7 ноября 2024 г. 13:03
ЦБА стал членом Тюркского совета по зеленым финансам
ЦБА стал членом Тюркского совета по зеленым финансам
7 ноября 2024 г. 11:36
Победа Трампа принесла рекордные 64 млрд долларов 10 богатейшим людям мира
Победа Трампа принесла рекордные 64 млрд долларов 10 богатейшим людям мира
7 ноября 2024 г. 11:32
Европейские рынки падают после победы Трампа в президентских выборах в США
Европейские рынки падают после победы Трампа в президентских выборах в США
7 ноября 2024 г. 11:20
Mastercard и Rabitabank запустили углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду
Mastercard и Rabitabank запустили углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду
7 ноября 2024 г. 10:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)
7 ноября 2024 г. 09:19
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2024)
7 ноября 2024 г. 09:18
Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд
Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд
6 ноября 2024 г. 19:33
Аукцион по размещению облигаций НБКО International на 500 тыс. манатов состоится 7 ноября
Аукцион по размещению облигаций НБКО International на 500 тыс. манатов состоится 7 ноября
6 ноября 2024 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi