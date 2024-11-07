Депутат назвал текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса

Депутат Сиявуш Новрузов считает текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса.

Депутат Сиявуш Новрузов считает текущие условия по банковским кредитам слишком тяжелыми для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Текущие условия по банковским кредитам, включая сроки и высокие процентные ставки, тормозят развитие малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Новрузов предложил рассмотреть возможность открытия новых региональных и совместных с иностранными партнерами банков, что могло бы улучшить доступ к кредитованию. Депутат также назвал недостаточным число обменных пунктов в стране.

"Во время COP29 в Азербайджан прибудет около 100 тысяч человек, а на Площади фонтанов по воскресеньям работает лишь один пункт обмена валюты. То есть, тысячи человек должны стоять в очереди, чтобы обменять валюту. Открытие дополнительных обменных пунктов создаст новые рабочие места", - сказал он.

Депутат предложил, чтобы банки направляли часть своей прибыли на поддержку образования детей из малообеспеченных семей.