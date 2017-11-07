Депутат: Надо проверить деятельность ADIF

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Счетной палате Азербайджана следует проверить, как тратятся средства, выделенные из государственного бюджета Азербайджанскому фонду страхования вкладов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения пакета госбюджета на 2018 год на сегодняшнем совместном заседании пяти комитетов парламента.

"Мы не видим оздоровления банковской системы. Кредиты по-прежнему выдаются под 30% годовых, ликвидность и другие проблемы не нашли своего решения. С закрытием Bank Standard 43 тыс. человек столкнулись с проблемами, они не могут получить свои средства обратно. Для этого в фонд страхования вкладов выделено 500 млн манатов из бюджета. Я прошу Счетную палату проверить, как расходуются эти средства. Почему деньги вкладчиков не возвращаются? Мы получаем сотни жалоб в день", - сказал депутат.