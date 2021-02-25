Депутат: Государство может гарантировать 70% кредитов малому бизнесу

"60-70% суммы должен гарантировать Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд"

Основная цель проводимой государством политики заключается в том, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось, и достигло стадии крупного предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Махир Аббасзаде на 10-й Азербайджанской конференции по микрофинансированию на тему "Перспективы в эпоху постпандемии: шаги к цифровизации".

"Предоставление малым бизнесом залога является довольно сложной задачей. Согласно предложениям Министерства экономики, государство приступило к реализации программы, в рамках которой гарантирует 60% кредитов на сумму более 500 млн манатов, предоставляемых крупным предпринимателям. Я бы предложил в будущем применять подобное и в отношении малого предпринимательства. То есть 60-70% суммы должен гарантировать Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд".