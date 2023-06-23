Депутат: Есть серьезная потребность в просвещении населения по вопросам страхования

"В Азербайджане есть серьезная потребность в просвещении населения в отношении страхования".

"В Азербайджане есть серьезная потребность в просвещении населения в отношении страхования".

Как сообщает Report, об этом на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса заявила член парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Велиева.

"Еще одним фактором, препятствующим развитию рынка, является зависимость подавляющего большинства страховых компаний от банков. Нужно принимать меры по устранению этой зависимости. Уровень подотчетности страховых компаний очень низкий. Было бы хорошо, если бы компании регулярно информировали общественность о своей деятельности, в том числе о своих платежах", - отметила она.