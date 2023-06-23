О нас

Депутат: Есть серьезная потребность в просвещении населения по вопросам страхования

Депутат: Есть серьезная потребность в просвещении населения по вопросам страхования "В Азербайджане есть серьезная потребность в просвещении населения в отношении страхования".
Финансы
23 июня 2023 г. 13:03
Депутат: Есть серьезная потребность в просвещении населения по вопросам страхования

"В Азербайджане есть серьезная потребность в просвещении населения в отношении страхования".

Как сообщает Report, об этом на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса заявила член парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Велиева.

"Еще одним фактором, препятствующим развитию рынка, является зависимость подавляющего большинства страховых компаний от банков. Нужно принимать меры по устранению этой зависимости. Уровень подотчетности страховых компаний очень низкий. Было бы хорошо, если бы компании регулярно информировали общественность о своей деятельности, в том числе о своих платежах", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Əhalinin sığorta ilə bağlı maarifləndirilməsinə ciddi ehtiyac var"

Другие новости из категории

Глава ЦБА: Страховые компании незаконно рассылают СМС гражданам
Глава ЦБА: Страховые компании незаконно рассылают СМС гражданам
23 июня 2023 г. 13:12
Талех Кязымов: Нет необходимости повышать лимит по страхованию вкладов
Талех Кязымов: Нет необходимости повышать лимит по страхованию вкладов
23 июня 2023 г. 13:08
Председатель ЦБА: В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона
Председатель ЦБА: В Азербайджане процентные ставки по кредитам ниже по сравнению со странами региона
23 июня 2023 г. 13:07
Акции азербайджанского производителя напитков включены в листинг
Акции азербайджанского производителя напитков включены в листинг
23 июня 2023 г. 11:28
Акции азербайджанского коллекторского агентства включены в листинг БФБ
Акции азербайджанского коллекторского агентства включены в листинг БФБ
23 июня 2023 г. 10:31
Золото немного подорожало после снижения днем ранее
Золото немного подорожало после снижения днем ранее
23 июня 2023 г. 10:11
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2023)
23 июня 2023 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)
23 июня 2023 г. 09:43
Курс турецкой валюты превысил 25 лир за доллар
Курс турецкой валюты превысил 25 лир за доллар
23 июня 2023 г. 09:11
Прибыль НБКО International выросла
Прибыль НБКО "International" выросла
22 июня 2023 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi