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Депутат: В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам

Депутат: В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам.
Финансы
5 июня 2023 г. 11:54
Депутат: В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам

В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Сейчас в стране двузначные проценты по кредитам, и эти средства невозможно вложить в реальный сектор. Они могут дать 2-3-месячный эффект только в торговле, однако не применимы в производстве. С этой точки зрения, если Центральный банк Азербайджана снижает инфляцию, должны снизиться и проценты в банках", - отметил депутат.

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Версия на английском языке MP not happy with interest on bank loans in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanda bank faizləri soyğunçu xarakter daşıyır"

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