Депутат: В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам

В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам.

В Азербайджане грабительские проценты по банковским кредитам.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Сейчас в стране двузначные проценты по кредитам, и эти средства невозможно вложить в реальный сектор. Они могут дать 2-3-месячный эффект только в торговле, однако не применимы в производстве. С этой точки зрения, если Центральный банк Азербайджана снижает инфляцию, должны снизиться и проценты в банках", - отметил депутат.