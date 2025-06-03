О нас

Депутат: Азербайджанская нефть в прошлом году продавалась на 10% дороже предусмотренного в госбюджете порога

Депутат: Азербайджанская нефть в прошлом году продавалась на 10% дороже предусмотренного в госбюджете порога В 2024 году средняя цена одного барреля нефти марки Azəri Light на мировом рынке составила 82,8 доллара США, что на 10,4% выше предусмотренного в государственном бюджете порога в 75 долларов.
Финансы
3 июня 2025 г. 11:40
Депутат: Азербайджанская нефть в прошлом году продавалась на 10% дороже предусмотренного в госбюджете порога

В 2024 году средняя цена одного барреля нефти марки Azəri Light на мировом рынке составила 82,8 доллара США, что на 10,4% выше предусмотренного в государственном бюджете порога в 75 долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на первом заседании внеочередной сессии парламента.

"Государственный бюджет прошлого года не только исполнялся в условиях макроэкономической стабильности, но и внес вклад в сохранение макроэкономического равновесия", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MP: Azerbaijani oil sold over 10% above budgeted price in 2024
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycan nefti ötən il büdcə qiymətindən 10% baha satılıb"

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi