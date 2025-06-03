Депутат: Азербайджанская нефть в прошлом году продавалась на 10% дороже предусмотренного в госбюджете порога

В 2024 году средняя цена одного барреля нефти марки Azəri Light на мировом рынке составила 82,8 доллара США, что на 10,4% выше предусмотренного в государственном бюджете порога в 75 долларов.

В 2024 году средняя цена одного барреля нефти марки Azəri Light на мировом рынке составила 82,8 доллара США, что на 10,4% выше предусмотренного в государственном бюджете порога в 75 долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на первом заседании внеочередной сессии парламента.

"Государственный бюджет прошлого года не только исполнялся в условиях макроэкономической стабильности, но и внес вклад в сохранение макроэкономического равновесия", - отметил он.