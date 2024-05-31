Депутат: Азербайджан значительно продвинулся в мировом рейтинге доступности бюджетной информации

Азербайджан вошел в группу передовых стран, опубликовавших достаточно информации о государственном бюджете.

Азербайджан вошел в группу передовых стран, опубликовавших достаточно информации о государственном бюджете.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента.

"Международное бюджетное партнерство" (IBP) раз в два года составляет "Индекс открытости бюджета", в котором оценивается прозрачность бюджетных процессов и уровень доступности бюджетной информации для общественности. В опубликованном отчете за 2023 год Азербайджан впервые получил 67 баллов из 100 возможных, занял 23 место среди 125 стран, поднявшись на 21 позицию, и вошел в группу передовых стран, опубликовавших достаточно информации касательно своего бюджета", - сказал он.

Миркишили отметил, что совместные открытые для общественности обсуждения Милли Меджлиса, Министерства финансов и Счетной палаты, своевременная публикация информации на официальных сайтах и прочие инициативы сыграли важную роль в продвижении Азербайджана в рейтинге.