Депозиты в азербайджанских банках выросли на 14%

14:01

Объем депозитов в азербайджанских банках на 1 мая текущего года составил 35 млрд 202,4 млн манатов.

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана сообщает, что это на 1,9% больше, чем в месячном соотношении, на 2,9% меньше, чем в начале года, и на 14% больше, чем 1 мая 2022 года.

Из них 57%, или 20,081 млрд манатов, пришлись на долю нефинансовых организаций. Это на 11,2% больше, чем год назад.

За год вклады домашних хозяйств выросли на 16,1% до 12 млрд 211,6 млн манатов, а депозиты финансовых организаций выросли на 26% до 2 млрд 909,8 млн манатов.

Из общей суммы депозитов за отчетный период 23 млрд 690,8 млн манатов (рост за год на 10,3%) составили краткосрочные, а 11 млрд 511,6 млн манатов (рост на 22,2%) - долгосрочные вклады.

В стране действуют 24 банка.