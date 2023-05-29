О нас

Депозиты в азербайджанских банках выросли на 14%

Депозиты в азербайджанских банках выросли на 14% 14:01
Финансы
29 мая 2023 г. 14:54
Депозиты в азербайджанских банках выросли на 14%

Объем депозитов в азербайджанских банках на 1 мая текущего года составил 35 млрд 202,4 млн манатов.

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана сообщает, что это на 1,9% больше, чем в месячном соотношении, на 2,9% меньше, чем в начале года, и на 14% больше, чем 1 мая 2022 года.

Из них 57%, или 20,081 млрд манатов, пришлись на долю нефинансовых организаций. Это на 11,2% больше, чем год назад.

За год вклады домашних хозяйств выросли на 16,1% до 12 млрд 211,6 млн манатов, а депозиты финансовых организаций выросли на 26% до 2 млрд 909,8 млн манатов.

Из общей суммы депозитов за отчетный период 23 млрд 690,8 млн манатов (рост за год на 10,3%) составили краткосрочные, а 11 млрд 511,6 млн манатов (рост на 22,2%) - долгосрочные вклады.

В стране действуют 24 банка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deposits in Azerbaijani banks up by 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına qoyulan depozitlər 14 % artıb

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi