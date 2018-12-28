Депозиты предпринимателей в банках увеличились на 2 процента

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ В банках Азербайджана увеличился объем депозитов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, на 1 декабря 2018 года депозиты физических лиц-предпринимателей составили 83,6 млн манатов.

Это на 1,4 млн манатов или 1,7% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.