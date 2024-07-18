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Депозиты ГНФАР в Центральном банке Турции выросли в манатном выражении 

Депозиты ГНФАР в Центральном банке Турции выросли в манатном выражении  На 1 января этого года срочные депозитные вложения Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 1 млрд 901,385 млн манатов.
Финансы
18 июля 2024 г. 16:18
Депозиты ГНФАР в Центральном банке Турции выросли в манатном выражении 

На 1 января этого года срочные депозитные вложения Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 1 млрд 901,385 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет фонда.

Согласно документу, это на 4,5% больше, чем на 1 января 2023 года.

Срочные депозиты составили 2,04% краткосрочных активов ГНФАР.

Согласно отчету, на конец 2023 года основную часть срочных депозитов составили депозиты в размере 1 млрд 893 млн 143 тыс. манатов (рост за год на 4,4%), размещенные в Центральном банке Турции. По данному депозиту начислены проценты в размере 16 млн 543 тыс. манатов (+7,14 раза).

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