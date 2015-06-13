Депозитный портфель банков Азербайджана за месяц вырос на 2%

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Объем совокупного депозитного портфеля банковских организаций Азербайджана на 1 мая 2015 года составил 18 831,1 млн. манатов, что на 312 млн. манатов, или же 1,7% больше аналогичного показателя на 1 апреля. В этот объем вошли также депозиты нерезидентов и органов государственного управления.

Как сообщили Report в Центробанке Азербайджана, в депозитном портфеле 5 007,1 млн. манатов, или же 26,6% размещено в национальной валюте, 13 824 млн. манатов, или же 73,4% - в иностранной валюте. Для сравнения отметим, что на 1 апреля эти показатели были равны соответственно 30% и 70%.

Следует отметить, что хотя объем депозитов до востребования в иностранной валюте сократился на 9,1 млн. манатов, объем срочных депозитов вырос на 860,8 млн. манатов, в связи с чем банки были вынуждены снизить процентные ставки по кредитам в иностранной валюте.

Аналитическая группа Report отмечает, что хотя после февральской девальвации национальной валюты процентные ставки по кредитам в национальной и иностранной валюте были равны, сейчас между ними возникла значимая разница. Манатные депозиты размещаются под 12-15% годовых, валютные депозиты - под 3-6% годовых. Это является следствием отсутствия спроса населения на кредиты в иностранной валюте из-за неопределенности на валютном рынке.