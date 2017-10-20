Депозитный портфель Bank VTB (Azerbaijan) увеличился

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По итогам третьего квартала 2017 года депозитный портфель BankVTB (Azerbaijan) увеличился на 2,4% или 4,3 млн манатов и составил 183,4 млн манатов. При этом 142,9 млн манатов в нем приходится на долю банков и других финансовых институтов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Кредитный портфель банка на конец третьего квартала составил 304,5 млн манатов. Более 60% кредитного портфеля приходится на долю юридических лиц и предпринимателей: около 47% было направлено на сферу торговли и услуг, 15% - на проекты в промышленном секторе.

За отчетный период активы банка превысили 395 млн манатов, прибыль банка составила 2,4 млн манатов.

Адекватность капитала первого и второго порядка составляет 33,54% и 50,69% при требованиях 5% и 10% соответственно.