Депозитный портфель AccessBank демонстрирует стабильный рост

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

По итогам квартала депозитный портфель банка достиг 428,196 млн манатов. В портфеле наблюдается стабильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, депозитный портфель превышает показатель начала года на 7,1% или 28,381 млн манатов.

По состоянию на 31 марта 2018 года, общие активы AccessBank составляют 824,979 млн манатов, а общие обязательства - 764,908 млн манатов. Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на указанную дату составил 117,44%, что превышает минимальную норму приблизительно в 4 раза. Безусловно, это говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами.

Комментируя финансовые показатели, председатель Правления Рольф Рейхардт заявил, что банк настроен на 2018 год очень оптимистично: "Уже некоторое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации и рост активности в кредитовании. Наряду с этим, наблюдаем значительный рост числа клиентов и проводимых операций. Основываясь на эту положительную динамику, у нас достаточно позитивные прогнозы на этот год. Уверен, что наша текущая стратегия будет способствовать развитию банка совместно с нашими клиентами".

Уставный капитал AccessBank составляет 140,258 млн манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau, Access Microfinance Holding AG и LFS Financial Systems GmbH.