​Депозитная база банков Азербайджана сокращается

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Совокупная депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 мая 2016 года составила 22 558,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем депозитов сократился на 563,5 млн. манатов или 2,43% по сравнению с показателем на 1 апреля, и вырос на 3 727 млн. манатов или 19,79% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В месячном исчислении манатные депозиты сократились на 66,7 млн. манатов или 1,5%, в годовом сравнении - на 672,6 млн. манатов или 13,43% - до 4 334,5 млн. манатов. В том числе, депозиты до востребования за последний месяц выросли на 103,9 млн. манатов или 4,98%, за год - на 230,4 млн. манатов или 11,76%, составив 2 189 млн. манатов, срочные депозиты за месяц сократились на 170,6 млн. манатов или 7,36%, в годовом сравнении - на 903 млн. манатов или 29,62%, составив 2 145,5 млн. манатов.

Объем депозитов в иностранной валюте за апрель сократился на 497 млн. манатов или 2,65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4 399,5 млн. манатов или 31,82%, составив 18 223,5 млн. манатов. Валютные депозиты до востребования в месячном сравнении сократились на 65,1 млн. манатов или 1,16%, в годовом исчислении выросли на 2 399,2 млн. манатов или 77,13% - до 5 509,7 млн. манатов, срочные депозиты снизились на 431,9 млн. манатов или 3,28%, в годовом сравнении выросли на 2 000,3 млн. манатов или 18,67%, до 12 713,8 млн. манатов.

"Сокращение объема депозитов в апреле объясняется снижением курса доллара. Прогнозируется сокращение депозитного портфеля на фоне падения доходов населения, рост долларовых депозитов с учетом повышения курса доллара к концу года", - отмечают аналитики Report