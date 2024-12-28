Депозитарные центры Азербайджана и Казахстана ведут переговоры

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана ведут переговоры по установлению взаимоотношений.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на брифинге по внедрению электронной системы E-vote.
По его словам, НДЦ направил запросы о сотрудничестве в ряд стран. Однако данный вопрос зависит от взаимного интереса рынков, отметил он.
Худавердиев добавил, что в настоящее время центр активно сотрудничает с Грузией и Украиной.