Депозитарные центры Азербайджана и Казахстана ведут переговоры

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана ведут переговоры по установлению взаимоотношений.

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана ведут переговоры по установлению взаимоотношений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на брифинге по внедрению электронной системы E-vote.

По его словам, НДЦ направил запросы о сотрудничестве в ряд стран. Однако данный вопрос зависит от взаимного интереса рынков, отметил он.

Худавердиев добавил, что в настоящее время центр активно сотрудничает с Грузией и Украиной.