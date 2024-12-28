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Депозитарные центры Азербайджана и Казахстана ведут переговоры

Депозитарные центры Азербайджана и Казахстана ведут переговоры Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана ведут переговоры по установлению взаимоотношений.
Финансы
28 декабря 2024 г. 12:35
Депозитарные центры Азербайджана и Казахстана ведут переговоры

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана ведут переговоры по установлению взаимоотношений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на брифинге по внедрению электронной системы E-vote.

По его словам, НДЦ направил запросы о сотрудничестве в ряд стран. Однако данный вопрос зависит от взаимного интереса рынков, отметил он.

Худавердиев добавил, что в настоящее время центр активно сотрудничает с Грузией и Украиной.

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Версия на английском языке Depository centers of Azerbaijan and Kazakhstan conduct negotiations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstanın depozitar mərkəzləri danışıqlar aparır

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