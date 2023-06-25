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Денежные знаки Азербайджана впервые будут выставлены в Национальном музее истории

Денежные знаки Азербайджана впервые будут выставлены в Национальном музее истории Бумажные и металлические, в том числе юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА), впервые будут выставлены в Национальном музее истории Азербайджана.
Финансы
25 июня 2023 г. 10:18
Денежные знаки Азербайджана впервые будут выставлены в Национальном музее истории

Бумажные и металлические, в том числе юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА), впервые будут выставлены в Национальном музее истории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, особое место в представленной музею коллекции занимает серия юбилейных денежных знаков, посвященных памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Также впервые в музее будут выставлены золотые инвестиционные денежные знаки, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера.

Банкноты номиналом 500 манатов и памятные денежные знаки "Победа", посвященные победе в 44-дневной Отечественной войне, войдут в число наиболее ценных экспонатов музея.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pul nişanları ilk dəfə Milli Tarix Muzeyində sərgilənəcək

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