Денежные знаки Азербайджана впервые будут выставлены в Национальном музее истории

Бумажные и металлические, в том числе юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА), впервые будут выставлены в Национальном музее истории Азербайджана.

Бумажные и металлические, в том числе юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА), впервые будут выставлены в Национальном музее истории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, особое место в представленной музею коллекции занимает серия юбилейных денежных знаков, посвященных памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Также впервые в музее будут выставлены золотые инвестиционные денежные знаки, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера.

Банкноты номиналом 500 манатов и памятные денежные знаки "Победа", посвященные победе в 44-дневной Отечественной войне, войдут в число наиболее ценных экспонатов музея.