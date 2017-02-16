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    Денежные переводы в Азербайджан за последние два года сократились на 55%

    Сокращение объема денежных переводов объясняется ослаблением экономической активности в странах-партнерах

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Объем денежных переводов в Азербайджан за 2016 год по сравнению с 2015 годом сократился на 34,57%, с 2014-м– на 54,71%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана за прошлый год.

    Так, в 2016 году в страну переведено 774 млн долларов США. В 2015 году этот показатель составил 1,183 млрд долларов, в 2014-м – 1,709 млрд долларов.

    Сокращение объема денежных переводов объясняется экономической ситуацией в основных странах-партнерах Азербайджана.

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