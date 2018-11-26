Денежные переводы в Азербайджан увеличились

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Экономический рост в странах-экономических партнерах в первые 9 месяцев этого года, наряду с ненефтяным экспортом, повлиял и на динамику денежных переводов в страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики за январь-сентябрь 2018 года Центробанка Азербайджана.

По предварительным данным, объем денежных переводов в страну в январе-сентябре составил 998 млн долларов, что на 243 млн манатов или 32,2% больше, чем в 2017 году, и на 337 млн манатов или 50,98% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.