Денежные переводы между Азербайджаном и Грузией сократились

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 9,2 млн долларов США, в обратном направлении - 2,9 млн долларов США.

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 9,2 млн долларов США, в обратном направлении - 2,9 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальный банк Грузии.

По сравнению с прошлым годом показатели соответственно на 18,5% меньше и на 21% больше.

Только в феврале из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 4,8 млн долларов США, в обратном направлении – 1,5 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 20% меньше и на 15,3% больше.