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Денежные переводы между Азербайджаном и Грузией сократились

Денежные переводы между Азербайджаном и Грузией сократились В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 9,2 млн долларов США, в обратном направлении - 2,9 млн долларов США.
Финансы
15 марта 2022 г. 14:04
Денежные переводы между Азербайджаном и Грузией сократились

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 9,2 млн долларов США, в обратном направлении - 2,9 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальный банк Грузии.

По сравнению с прошлым годом показатели соответственно на 18,5% меньше и на 21% больше.

Только в феврале из Азербайджана в Грузию осуществлены денежные переводы на сумму 4,8 млн долларов США, в обратном направлении – 1,5 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 20% меньше и на 15,3% больше.

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Версия на английском языке Money transfers from Azerbaijan to Georgia drop 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan arasında pul köçürmələri azalıb

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