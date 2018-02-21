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    Денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан выросли более чем вдвое

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация, сложившаяся в странах-экономических партнерах в 2017 году, наряду с ненефтяным экспортом, повлияла и на динамику поступающих в страну денежных переводов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    По предварительным данным, объем денежных переводов в страну в 2017 году составил 1,2 млрд долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2016-м и на 1,8% больше, чем в 2015 году.

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