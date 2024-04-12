Денежные переводы из России в Азербайджан резко сократились

В 2023 году из Азербайджана в Россию было переведено 74 млн 184 тыс. долларов США.

В 2023 году из Азербайджана в Россию было переведено 74 млн 184 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 21,9% меньше, чем в 2022 году.

Доля денежных переводов из Азербайджана в Россию в общем объеме переводов за отчетный период снизилась с 13,6% до 13,5%.

В прошлом году из России в Азербайджан было переведено 1 млрд 047 млн 523 тыс. долларов США, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

За год доля денежных переводов из России в Азербайджан в общем объеме переводов сократилась с 82% до 63,3%.