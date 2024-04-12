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Денежные переводы из Азербайджана в Турцию сократились на 19%

Денежные переводы из Азербайджана в Турцию сократились на 19% В 2023 году из Азербайджана в Турцию было переведено 146 млн 140 тыс. долларов США, что на 19% меньше, чем в 2022 году.
Финансы
12 апреля 2024 г. 14:27
Денежные переводы из Азербайджана в Турцию сократились на 19%

В 2023 году из Азербайджана в Турцию было переведено 146 млн 140 тыс. долларов США, что на 19% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Доля денежных переводов из Азербайджана в Турцию в общем объеме переводов за рубеж за отчетный период выросла с 26,2% до 26,6%.

В прошлом году из Турции в Азербайджан было переведено 164 млн 316 тыс. долларов США, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

За год доля денежных переводов из Турции в Азербайджан в общем объеме выросла с 3,4% до 9,9%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Türkiyəyə pul köçürmələri 19 % azalıb

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