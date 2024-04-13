Денежные переводы из Азербайджана в США сократились более чем в 2 раза

12:12

В 2023 году из Азербайджана в Соединенные Штаты Америки (США) было переведено 54,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 2,4 раза меньше, чем в 2022 году.

Доля денежных переводов из Азербайджана в США в общем объеме переводов за отчетный период снизилась с 20,6% до 10%.

В прошлом году из США в Азербайджан было перечислено 73,8 млн долларов США, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.

За год доля денежных переводов из США в Азербайджан в общем объеме переводов выросла с 4,3% до 4,5%.