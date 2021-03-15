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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 3 раза

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 3 раза Из Грузии в Азербайджан за 2 месяца денежные переводы снизились на 0,1 млн долларов США
Финансы
15 марта 2021 г. 14:34
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 3 раза

В феврале этого года денежные переводы из Азербайджана в Грузию составили 6 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Согласно информации, это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале из Азербайджана в соседнюю страну было перечислено 11,3 млн долларов, что в 3 раза больше показателя годом ранее.

В феврале из Грузии в Азербайджан было переведено 1,3 млн долларов, а в январе-феврале - 2,4 млн долларов. За два месяца зафиксировано снижение переводов на 0,1 млн долларов США.

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Версия на английском языке Money transfers from Azerbaijan to Georgia triple
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 3 dəfə artıb

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