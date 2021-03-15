Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 3 раза

Из Грузии в Азербайджан за 2 месяца денежные переводы снизились на 0,1 млн долларов США

В феврале этого года денежные переводы из Азербайджана в Грузию составили 6 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Согласно информации, это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале из Азербайджана в соседнюю страну было перечислено 11,3 млн долларов, что в 3 раза больше показателя годом ранее.

В феврале из Грузии в Азербайджан было переведено 1,3 млн долларов, а в январе-феврале - 2,4 млн долларов. За два месяца зафиксировано снижение переводов на 0,1 млн долларов США.