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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 2,5 раза

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 2,5 раза Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в первом полугодии текущего года увеличились в 2,5 раза и составили 42,5 млн долларов США.
Финансы
15 июля 2021 г. 14:46
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли в 2,5 раза

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в первом полугодии текущего года увеличились в 2,5 раза и составили 42,5 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

В январе-июне из Азербайджана в соседнюю страну было переведено 8,8 млн долларов, что на 22,2 % больше аналогичного показателя прошлого года.

В июне из Азербайджана в Грузию были осуществлены денежные переводы на сумму 7,1 млн долларов, а из Грузии в Азербайджан – 1,9 млн долларов.

В прошлом месяце в Грузию из-за рубежа поступило 201,9 млн долларов (+19,3%), а из соседней страны за рубеж отправлено 26,5 млн долларов США (+20,8 %).

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