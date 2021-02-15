Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем втрое

Это на 3,6 млн долларов или в 3,1 раза больше, чем годом ранее

В январе этого года из Азербайджана в Грузию были осуществлены денежные переводы на сумму 5,3 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

Согласно документу, это на 3,6 млн долларов или в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

В прошлом месяце из Грузии в Азербайджан было переведено 1,1 млн долларов, что на 0,1 млн долларов или на 8,1% меньше, чем в прошлом году.

В отчетном месяце в Грузию из-за рубежа было переведено 150 млн долларов, а из Грузии за рубеж - 17,2 млн долларов.