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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем втрое

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем втрое Это на 3,6 млн долларов или в 3,1 раза больше, чем годом ранее
Финансы
15 февраля 2021 г. 11:48
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем втрое

В январе этого года из Азербайджана в Грузию были осуществлены денежные переводы на сумму 5,3 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

Согласно документу, это на 3,6 млн долларов или в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

В прошлом месяце из Грузии в Азербайджан было переведено 1,1 млн долларов, что на 0,1 млн долларов или на 8,1% меньше, чем в прошлом году.

В отчетном месяце в Грузию из-за рубежа было переведено 150 млн долларов, а из Грузии за рубеж - 17,2 млн долларов.

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