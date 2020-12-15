Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 2 раза

В ноябре этого года из Азербайджана в Грузию было переведено 5,5 млн долларов США

В ноябре этого года из Азербайджана в Грузию было переведено 5,5 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Согласно данным, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В прошлом месяце доля Азербайджан составила 3,2% всего объема денежных переводов в Грузию из-за рубежа.

В отчетном месяце из Грузии в Азербайджан были осуществлены денежные переводы на сумму 1,4 млн долларов США, что на 0,1 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре из зарубежных стран в Грузию было отправлено 169,9 млн долларов США (на 12,5% больше, чем годом ранее), а из Грузии за рубеж - 21,9 млн долларов США (на 0,1% меньше).

В январе-ноябре этого года сумма денежных переводов из Азербайджана в Грузию составила 48,1 млн долларов. Это на 28,2 млн долларов или в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За 11 месяцев объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан составил 14,6 млн долларов, что на 14% больше, чем годом ранее.