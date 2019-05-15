Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли

В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию было переведено 1,75 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил ЦБ Грузии.

Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию в месячном сравнении увеличился на 6,7%.

В апреле из Грузии в Азербайджан было отправлено 1,14 млн долларов США, что на 26,7% больше показателя месяцем ранее.

В отчетном месяце приток денег в Грузию из соседних стран в годовом сравнении увеличился на 12,6 млн долларов или 10,1%, составив 137,1 млн долларов.