Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли на 183%

В прошлом месяце на Азербайджан пришлось 2,79% денежных переводов Грузии из-за рубежа

В июне из Азербайджана в Грузию были осуществлены денежные переводы на сумму 4,73 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном банке Грузии.

В прошлом месяце на Азербайджан пришлось 2,79% денежных переводов Грузии из-за рубежа. Объем денежных средств, перечисляемых из Азербайджана в соседнюю страну, вырос по сравнению с прошлым годом на 183,03%.

Сумма денежных переводов из Грузии в Азербайджан составила 1,6 млн долларов США, что на 0,5 млн больше, чем годом ранее.

В отчетном месяце в Грузию поступили переводы из зарубежных стран на общую сумму 169,2 млн долларов США. Это на 17,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Денежные переводы из Грузии в другие страны увеличились на 25,4% и составили 21,9 млн долларов США.