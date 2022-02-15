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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились В январе текущего года из Азербайджана в Грузию было переведено 4,4 млн долларов США.
Финансы
15 февраля 2022 г. 12:22
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились

В январе текущего года из Азербайджана в Грузию было переведено 4,4 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным ведомства, это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Грузии в Азербайджан осуществлено переводов на 1,4 млн долларов США, что примерно на 27% больше, чем год назад.

В январе объем переводов из-за рубежа в Грузию составил 168,8 млн долларов США (+12,7 %), а из Грузии - 23,3 млн долларов США (+35,3%).

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Версия на английском языке Money transfers from Azerbaijan to Georgia decrease
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri azalıb

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