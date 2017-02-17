Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию с помощью различных электронных систем денежных переводов было переведено 1 289,5 тыс. долларов. По сравнению с декабрем 2016 года объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию сократился на 595,6 тыс долларов или на 31,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Бизнес Грузия".

В прошлом месяце из Грузии в Азербайджан было отправлено 545,3 тыс. долларов США, что на 53,7% или 190,6 тыс. долларов больше по сравнению с январем 2016 года. По сравнению с декабрем прошлого года, в январе 2017 года приток денег в страну из Грузии сократился на 354,1 тыс. долларов или на 39,4%.

Отметим, что в январе этого года объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился на 934,8 тыс. долларов или на 63,65% по сравнению с декабрем 2015 года.