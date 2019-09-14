Денежные переводы из страны выросли на 13%

Общая стоимость операций с иностранными государствами по повторным доходам в первом полугодии оценивается в 723 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистике платежного баланса Азербайджана за январь-июнь 2019 года.

На поступления пришлось 495,3 млн долларов, платежи - 227,7 млн долларов.

На долю денежных переводов физических лиц из зарубежных стран пришлось 89,5% общих поступлений по повторным доходам, 7,4% - ввозимые в страну гуманитарные товары, 3,1% - другие поступления.

Денежные переводы в страну сократились на 16% и составили 443,2 млн долларов, из страны – выросли на 13,1% - до 192,5 млн долларов. В результате сложилось положительное сальдо по денежным переводам в размере 250,7 млн долларов.

В целом положительное сальдо от операций по повторным доходам выросло и составило 267,6 млн долларов.