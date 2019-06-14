Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли на 14%

В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию было переведено 1,92 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Нацбанк Грузии.

В годовом сравнении объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился на 14,02%. Доля денежных переводов из Азербайджана составила 1,32% от общего объема переведенных в Грузию денежных средств.

В мае в соседнюю страну из зарубежных стран поступило, в целом, 145,8 млн долларов, что в годовом сравнении больше на 15,4 млн долларов или 11,8%.

За отчетный период из Грузии в другие страны было переведено 20,5 млн долларов, что на 3,9% или 19,7 млн долларов выше показателя за аналогичный период прошлого года.