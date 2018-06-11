Денежная масса вне банковской системы в Азербайджане упала до минимума за последние 10 месяцев

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Денежная масса вне банковской системы (агрегат M0) в Азербайджане сократилась в месячном сравнении на 484,9 млн манатов или 6,6% и на 1 мая 2018 составила 6 919,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном финансовом отчете Центробанка Азербайджана (ЦБА).

По данным, это минимальное значение за 10 месяцев. Агрегат M0 увеличился на 570,7 млн манатов или 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что максимальное значение денежной массы вне банковской системы было зафиксировано в июле 2014 года на уровне 10 508,9 млн манатов.