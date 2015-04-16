​Денежная база в Азербайджане сократилась - АНАЛИЗ

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ За февраль текущего года официальные международные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сократились на 13,2%, или же 1,68 млрд. манатов и по состоянию на 1 марта составили 11,004 млрд. манатов. С начала года резервы сократились на 20% (2,75 млрд. манатов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 23,8% (3,44 млрд. манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, за отчетный период объем официальных резервных активов сократился на 4,426 млн. долларов, или же 37,6%, составив 7,341 млрд. долларов, инвестиции в ценные бумаги - на 42,8%, составив 4,237 млрд. долларов.

Наряду с этим, на 1 марта денежная база составила 9,736 млрд. манатов. Этот показатель за последний месяц сократился на 1,024 млрд. манатов, или же 9,5%, то есть сократились находящиеся в обороте наличные денежные средства или же остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБА.

В результате финансовой поддержки коммерческих банков, столкнувшихся с валютными рисками после девальвации, спрос коммерческих банков на средства ЦБА в феврале вырос на 212 млн. манатов, или же 12,5%.