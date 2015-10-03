​Денежная база в Азербайджане резко выросла

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Объем денежной базы в Азербайджане в сентябре вырос на 698,3 млн. манатов или 10,99% и на 1 октября 2015 года составил 7 050,4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), с начала года этот показатель сократился на 38,91%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 38,93%.

Отметим, что наблюдаемое с января текущего года сокращение в мае и сентябре сменилось временным ростом. В мае рост составил 2,4%.

Напомним, что объем денежной базы на 1 января текущего года составил 11 541,9 млн. манатов, на 1 февраля - 10 551,0 млн. манатов, на 1 марта - 9 109,9 млн. манатов, на 1 апреля - 8 339,4 млн. манатов, на 1 мая - 7 418,6 млн. манатов, на 1 июня - 7 597,3 млн. манатов, на 1 июля - 7 487,0 млн. манатов, на 1 августа - 7 467,5 млн. манатов, на 1 сентября - 6 352,1 млн. манатов.