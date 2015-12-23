​Demirbank компенсирует убытки в результате изменения курса национальной валюты

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Demirbank взяло на себя обязательство по покрытию убытков клиентов, осуществивших платежи по кредитам 19-20 декабря, в результате изменения курса национальной валюты. Платежи по кредитам в эти даты будут рассчитаны по старому курсу.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, с целью покрытия возможных убытков владельцев карт в результате изменения курса Demirbank принял решение рассчитать операции в иностранной валюте на клиентских счетах на основе курса, установленного до девальвации. Данное решение касается как кредитных карт, так и дебетных карт.