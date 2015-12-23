 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Demirbank компенсирует убытки в результате изменения курса национальной валюты

    Банк взял на себя обязательство по покрытию убытков клиентов, осуществивших платежи по кредитам 19-20 декабря

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Demirbank взяло на себя обязательство по покрытию убытков клиентов, осуществивших платежи по кредитам 19-20 декабря, в результате изменения курса национальной валюты. Платежи по кредитам в эти даты будут рассчитаны по старому курсу.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, с целью покрытия возможных убытков владельцев карт в результате изменения курса Demirbank принял решение рассчитать операции в иностранной валюте на клиентских счетах на основе курса, установленного до девальвации. Данное решение касается как кредитных карт, так и дебетных карт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi