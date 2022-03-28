Deloitte: В этом году объем ВВП в Азербайджане впервые превысит 100 млрд манатов

Ожидается, что к концу этого года объем производства ВВП в Азербайджане достигнет 102 млрд манатов.

Ожидается, что к концу этого года объем производства ВВП в Азербайджане достигнет 102 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании Deloitte.

Согласно документу, реальный рост ВВП в Азербайджане в 2022 году ожидается на уровне 4,2%: “Оживление экономики ускорилось со второй половины 2021 года. Экономический рост в Азербайджане в 2022-2026 годах будет происходить за счет устойчивого роста частного потребления и инвестиций”.

По подсчетам Deloitte, экономический рост в Азербайджане составит 3,3% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,9% в 2025 году, а производство ВВП достигнет соответственно 111,6 млрд манатов, 121,6 млрд манатов и 133,7 млрд манатов.