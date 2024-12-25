Делегация Нацбанка Узбекистана ознакомилась с системой надзора за НБКО Азербайджана

Делегация Национального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью изучения системы надзора за небанковскими кредитными организациями (НБКО).

Делегация Национального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью изучения системы надзора за небанковскими кредитными организациями (НБКО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках визита делегация приняла участие в обмене информацией о новых правилах надзора за НБКО, бизнес-моделях, динамике развития, защите прав потребителей финансовых услуг, борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, а также о финансовой инклюзивности.

Также были организованы встречи узбекской делегации с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики и Агентством аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства. На встречах была предоставлена информация о принципах работы НБКО с этими организациями и процессе финансирования.