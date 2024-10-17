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Инвестиции ГНФАР в рынок капитала Италии достигли $2,3 млрд

Инвестиции ГНФАР в рынок капитала Италии достигли $2,3 млрд Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым совершила деловой визит в Италию с целью изучения инвестиционных возможностей для установления долгосрочного партнерства между Азербай
Финансы
17 октября 2024 г. 17:02
Инвестиции ГНФАР в рынок капитала Италии достигли $2,3 млрд

Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым совершила деловой визит в Италию с целью изучения инвестиционных возможностей для установления долгосрочного партнерства между Азербайджаном и Италией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, в рамках визита Мамедов провел встречи с рядом представителей правительства Италии, в том числе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли, министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо, а также генеральным директором Министерства экономики и финансов Марчелло Сала.

В ходе переговоров с инвесторами и представителями ряда ведущих инфраструктурных компаний Италии было подчеркнуто, что инвестиционный портфель ГНФАР на рынке капитала Италии достиг 2,3 млрд долларов.

На обсуждениях, помимо прочного экономического сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в центре внимания были расширение двусторонних отношений и развитие взаимной инвестиционной деятельности, была подчеркнута важность расширения партнерских отношений во многих секторах. Стороны выразили взаимный интерес к продвижению экономического сотрудничества, устойчивого развития и совместных инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF İtaliyanın kapital bazarına 2,3 milyard ABŞ dolları investisiya qoyub

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