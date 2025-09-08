ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Делегация ГНФАР обсуждает в Китае возможности расширения инвестиционного сотрудничества

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 11:26
    Делегация ГНФАР обсуждает в Китае возможности расширения инвестиционного сотрудничества

    Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов обсудил в Китае возможности расширения инвестиционного сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение фонда.

    "Делегация во главе с исполнительным директором ГНФАР Исрафилом Мамедовым находится с деловым визитом в КНР. Основная цель визита - укрепление инвестиционного сотрудничества с Китаем и расширение возможностей взаимовыгодного партнерства", - говорится в информации.

    По данным ГНФАР, в рамках визита азербайджанская делегация приняла участие в круглом столе, организованном с участием высокопоставленного государственного представителя Китая. "Данная платформа, объединяющая руководителей ведущих мировых институтов, создала хорошую возможность для прямого обмена мнениями между инвесторами, осуществляющими активную инвестиционную деятельность в Китае, и представителями правительства", - говорится в сообщении.

    Также состоялась встреча делегации ГНФАР с председателем и исполнительным директором Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation, CIC) Циньсонгом Чжаном.

    "На встрече обсуждались конкретные направления сотрудничества между ГНФАР и CIC, определены следующие шаги по реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.

    Отмечалось, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ГНФАР и China Investment Corporation в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года, стал важным этапом в развитии институционального сотрудничества между суверенными инвестиционными фондами двух стран. Этот документ также способствовал укреплению китайско-азербайджанского партнерства, формируя стратегические рамки для обмена знаниями и опытом, создания устойчивых инвестиционных моделей, основанных на общих ценностях, и продвижения взаимовыгодных инвестиционных инициатив.

