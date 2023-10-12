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Делегация ЦБА принимает участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

Делегация ЦБА принимает участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым в Королевство Марокко.
Финансы
12 октября 2023 г. 16:06
Делегация ЦБА принимает участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым в Королевство Марокко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках визита делегация Центрального банка примет участие в пленарных заседаниях ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в городе Марракеш, а также в мероприятии избирательной группы, в которую входит Азербайджан.

Одновременно планируется проведение двусторонних встреч с руководящими должностными лицами Всемирного банка и МВФ, руководством ряда финансово-инвестиционных организаций и банков, сотрудничающих с ЦБА.

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Версия на английском языке CBA delegation attending WB, IMF annual meetings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in illik toplantılarında iştirak edir

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