Делегация ЦБА принимает участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым в Королевство Марокко.

Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым в Королевство Марокко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках визита делегация Центрального банка примет участие в пленарных заседаниях ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в городе Марракеш, а также в мероприятии избирательной группы, в которую входит Азербайджан.

Одновременно планируется проведение двусторонних встреч с руководящими должностными лицами Всемирного банка и МВФ, руководством ряда финансово-инвестиционных организаций и банков, сотрудничающих с ЦБА.