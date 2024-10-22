Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в ​​США

15:40

Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым отправилась с рабочим визитом в США для участия в ежегодных заседаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в рамках визита делегация примет участие в заседании избирательной группы ВБ, в которую входит Азербайджан, в мероприятиях с участием министров финансов и управляющих центральных банков стран Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии, а также проведет встречи с руководством Всемирного банка и МВФ.

На ежегодных встречах обсуждаются наиболее важные вопросы и экономические вызовы повестки дня глобального сотрудничества, подчеркивает Центробанк.