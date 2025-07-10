Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 5,9%

12:25

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь–июнь 2025 года составила 5,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

При этом среднегодовой рост на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,6%, на непродовольственные товары - 2,7%, на платные услуги - 7,5%.

Дефляция в июне 2025 года по сравнению с маем составила 0,4%. В частности, цены на продукты питания и алкогольную продукцию снизились на 1,2%. В то же время непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,2%.

В июне 2025 года уровень инфляции по сравнению с июнем прошлого года составил 6%. Годовой рост цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия за год составил 7%, на непродовольственные товары - 2,8%, на услуги - 7,2%.