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Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 5,9%

Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 5,9% 12:25
Финансы
10 июля 2025 г. 12:46
Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 5,9%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь–июнь 2025 года составила 5,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

При этом среднегодовой рост на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,6%, на непродовольственные товары - 2,7%, на платные услуги - 7,5%.

Дефляция в июне 2025 года по сравнению с маем составила 0,4%. В частности, цены на продукты питания и алкогольную продукцию снизились на 1,2%. В то же время непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,2%.

В июне 2025 года уровень инфляции по сравнению с июнем прошлого года составил 6%. Годовой рост цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия за год составил 7%, на непродовольственные товары - 2,8%, на услуги - 7,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə orta illik inflyasiya 6 % olub

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