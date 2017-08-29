Дефицит внешней торговли Турции увеличился на 83%

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года дефицит внешней торговли Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 82,5% и достиг 8,843 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, информацию об этом распространили Управление статистики и министерство таможни и торговли Турции.

В сообщении говорится, что в июле экспорт в годовом сравнении вырос на 28,3% - до 12,641 млрд долларов, а импорт увеличился на 46,2% и составил 21,484 млрд долларов.

В результате в Турции в июле коэффициент соотношения экспорта к импорту составил 58,8%. Отметим, что в июле прошлого года этот показатель составлял 67%.

Очищенный от сезонных факторов экспорт в июле сократился на 1,5%, а импорт показал рост на 5,3%. Больше всего Турция экспортировала товаров в Германию (на 1,215 млрд долларов), больше всего импортировала из Китая (2,134 млрд долларов).

Отметим, что резкий рост внешнеторгового дефицита приведет к неизбежному росту курса доллара в Турции.