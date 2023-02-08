Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года

Дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных 948,1 млрд долларов по итогам 2022 года.

Дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных 948,1 млрд долларов по итогам 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства торговли США.

"В 2022 году дефицит товаров и услуг составил 948,1 млрд долларов, увеличившись на 103 млрд долларов по сравнению с 845 млрд долларами в 2021 году", - сказано в публикации.

В декабре дефицит вырос на 10,5%, до 67,4 млрд долларов. Экспорт же по итогам года вырос на 453,1 млрд долларов, составив чуть более 3 трлн долларов. Импорт же поднялся на 556,1 млрд долларов по сравнению со значениями годом ранее, достигнув отметки в 3,96 трлн долларов.