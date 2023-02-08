О нас

Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года

Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года Дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных 948,1 млрд долларов по итогам 2022 года.
Финансы
8 февраля 2023 г. 16:49
Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года

Дефицит торгового баланса США вырос на 12,2% и достиг рекордных 948,1 млрд долларов по итогам 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства торговли США.

"В 2022 году дефицит товаров и услуг составил 948,1 млрд долларов, увеличившись на 103 млрд долларов по сравнению с 845 млрд долларами в 2021 году", - сказано в публикации.

В декабре дефицит вырос на 10,5%, до 67,4 млрд долларов. Экспорт же по итогам года вырос на 453,1 млрд долларов, составив чуть более 3 трлн долларов. Импорт же поднялся на 556,1 млрд долларов по сравнению со значениями годом ранее, достигнув отметки в 3,96 трлн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US trade gap widens in December; deficit highest on record in 2022

Экслюзивные новости

В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi