Дефицит платежного баланса Азербайджана сократился в 4 раза

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Платежный баланс Азербайджана в I квартале 2016 года сведен с дефицитом в размере 1 270,8 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это в 3,6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с II кварталом сокращение составило 42% или 918 млн. долларов.

Дефицит счета текущих операций в первом квартале составил 432,1 млн. долларов. В аналогичном периоде прошлого года счет текущих операций сложился с профицитом 109 млн. долларов. Положительное сальдо внешнеторговых операций составило 621,7 млн. долларов, что на 1 136 млн. долларов или в 2,8 раз меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Аналитическая группа Report считает, что при нынешней ситуации по итогам 2016 года платежный баланс, вероятнее всего, будет сведен с дефицитом в 4-5 млрд. долларов. Эта разница будет компенсирована за счет средств Госнефтефонда Азербайджана, в результате чего валютные резервы фонда упадут ниже 30 млрд. долларов.